Президент России Владимир Путин с целью предотвратить распространение запрещенной информации подписал закон о защите детей.



На официальном портале правовой информации размещен текст документа в соответствии с которым кассиры кинотеатров и библиотекарей не имеют право больше допустить посетителей без предъявления паспорта.

Согласно закону, организаторы зрелищных мероприятий, где демонстрируется запрещенная для распространения среди детей информационная продукция, обязаны не допускать на такое мероприятие лиц младше 18 лет.



.