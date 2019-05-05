версия для печати

Личный бюджет

У россиян будет трехдневная рабочая неделя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У россиян будет трехдневная рабочая неделя

M24.ru 05 мая 2019г., 08:48

Роструд уточнил даты рабочих и выходных дней.

.

Празднование Дня Победы предполагает три рабочих дня и четыре выходных дня. Используя такой график встретят москвичи и россияне праздник 9 мая.

Роструд обращает внимание, что предстоящая неделя состоит из рабочих дней 6, 7, 8 мая и выходных дней – с 9 по 12 мая включительно. Особенно необходимо отметить 6, 7, 8 мая как будние дни.
Для трудящихся Федеральная служба по труду и занятости РФ дает более детальную информацию о том, что количество рабочих часов 8 мая сокращено на один час.

10 мая является выходным из-за переноса Дня защитника Отечества. 23 февраля дополняет майские праздники.

P.S. День независимости РФ празднуется один день и это будет 12 июня. День народного единства РФ празднуется три дня 2-4 ноября.

Cделать более гибкой систему организации новогодних каникул предлагали недавно парламентарии ГД.

Мысль использовать новогодние каникулы в любое время пока свежа и возможно это позволит смягчить переход населения после длителного отдыха к деловому периоду в офисах и на предприятиях.


рабочая неделя, будние дни, трехдневная рабочая неделя, график, праздник 9 мая, TOP, одноклассники, фото .

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Личный бюджет»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо
   