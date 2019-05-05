Ничья с командой "Ахмат" позволила ФК "Зенит" стать обладателем звания чемпиона России досрочно. Счет между командами 1:1. Еще не забыто поражение команды "Локомотив". 27-й тур чемпионата России с тульчанами из ФК "Арсенал" завершился со счетом 0:2.

По результатам ФК из Питера "Зенит" является чемпионом российской Премьер-Лиги досрочно. Питомцы Сергея Семака сразились вничью с грозненским "Ахматом". Счет в игре 1:1.

Это позволило после поражения железнодорожников за три тура до окончания чемпионата сохранить 9-очковый отрыв от команды "Локомотив". Речь не идет о том, чтобы железнодорожники превзошли питерцев в численности побед.

Из истории ФК "Зенит"

ФК "Зенит" за всю историю существования пятый раз вышел в чемпионы России. В списке побед уже есть золотые медали за 2007, 2010, 2012 и 2015 годы.

Большее количество побед одержали только ЦСКА(6) и "Спартаку"(10).

В числе знаменитых побед "Зенита" помнят также звание чемпиона СССР в 1984 году.

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