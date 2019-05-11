Здесь интересно

Знаменитая трилогия " Матрица " снова выйдет на экраны всего мира. Экранизацией еще одной части трилогии Матрица уже занимаются режиссеры.

Чад Стахелски был режиссером и каскадером, дублировал актера, исполнившего основную роль в фильмах Ривза , он сообщил о проведении съемочных мероприятий.

Ривз заявил, что не откажет тем, кто пригласит его присутствовать на съемках. На уровне сплетен вопрос о продолжении "Матрицы" муссировался с 2017 года.

Предположительно кинокомпания Warner Bros собиралась посвятить очередной фильм молодости Морфеуса.

Какие кандидатуры на исполнителя роли рассматриваются? Его возможно сыграет Майкл Б. Джордан, известный по фильмам "Клан Сопрано", "Доктор Хаус" и "Фантастическая четверка".

Будучи легендой мирового кинематографа "Матрица" освящает тему противостояния человека и разумных машин. Культовое восхождение фильма в рейтингах говорит о том, насколько популярна эта научно-фантастическая тема среди населения.

Есть и другой аспект триумфального успеха фильма.

Компания Nokia решила активировать опять продажи модели своих изделий 8110, ввиду их популярности из-за фильма "Матрица".

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