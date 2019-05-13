Московская сцена

Летом 2010 года в усадьбе Кусково, бывшей подмосковной резиденции Шереметевых, впервые зазвучал «король музыкальных инструментов» — орган.

Инициатором органного фестиваля выступила известная органистка Елена Привалова-Эпштейн, она же является его бессменным художественным руководителем. Ежегодно в усадебном дворце выступают ведущие российские органисты, звезды оперной сцены, солисты-инструменталисты и ансамбли старинной музыки. За десять лет концерты фестиваля «Органные вечера в Кусково» посетило примерно 40 тысяч человек. В 2019 году фестиваль отметит свой первый юбилей.

На десятом фестивале будет представлено 25 концертных программ. В афише — шедевры европейской музыкальной классики, оригинальные программы этнической и средневековой музыки, джазовые обработки и произведения современных композиторов.

С сольными концертами выступят известные органисты: Александр Князев, Алексей Шмитов, Алексей Шевченко, Федор Строганов. Изысканные программы Александра Князева, блестящего виолончелиста и не менее талантливого органиста, всегда привлекают большое количество слушателей. В 2019 году он представит органные версии «Гольдберг-вариаций» и цикла «Искусство фуги» И.С. Баха. Художественный руководитель фестиваля Елена Привалова-Эпштейн примет участие в открытии и закрытии фестиваля, а также в нескольких камерных концертах - в ансамбле с солистами квартета Rusquartet, скрипачом Гайком Казазяном, с Евгением Брахманом (ф-но) и Романом Минцем (скрипка), камерным оркестром «Antonio-orchestra» и др. В вокальной программе фестиваля — выступление солистки Большого театра Екатерины Щербаченко, а также концерт ансамбля Intrada, одного из самых успешных академических вокальных коллективов нового поколения. Наконец, Десятый фестиваль «Органные вечера в Кусково» станет международным: участие в нем подтвердили органист из Нидерландов Жан-Пьер Стайверс, скрипач из Бельгии Тигран Майтесян и солистка Литовского и Латвийского оперных театров, меццо-сопрано Анастасия Лебедянцева.

Постоянный участник фестиваля — барочная капелла «Золотой век», ведущий российский коллектив «аутентичного» направления, исполняющий музыку XVI–XVIII веков на исторических инструментах. В 2019 году капелла представит на фестивале знаменитую «Кофейную кантату» И.С. Баха. Солисты капеллы также выступят на фестивале с камерными программами.

Откроется юбилейный фестиваль 25 мая в 17 ч. программой, в которой в исполнении Елены Приваловой-Эпштейн и ансамбля Rusquartetпрозвучат Церковные сонаты для органа, двух скрипок и виолончели В.А. Моцарта, Квартет №11 Д. Шостаковича и Пассакалия до минор, а также Концерт для органа и струнных И.С. Баха.

Программа фестиваля будет интересна как знатокам органного искусства, так и широкой аудитории. Великолепные интерьеры шереметевской усадьбы и тенистые аллеи ее французского регулярного парка привлекают большое количество туристов, а также жителей близлежащих районов Москвы. Уютная камерная обстановка, неповторимое звучание органа и высокое мастерство исполнителей — все это обеспечило фестивалю «Органные вечера в Кусково» широкую популярность.



25 мая – 31 августа 2019 г.

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