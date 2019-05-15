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Экономика

Хищения в 'Роскосмосе'

Фото: ТАСС/Андрей Епихин

Хищения в "Роскосмосе"

M24.ru 15 мая 2019г., 20:32

История получила свое продолжение

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Председатель СК сказал, что еще не закончена работа в "Роскосмосе" и несомненно продолжается воровство миллиардов. Александр Бастрыкин заявил, что разбазаривание денег в "Роскосмосе" продолжается уже пять лет. Сценарий оттока капитала прост, они переправляются, и уже из семьи переходят к фигуранту.

Оказать помощь в расследовании отраслевых ограблений Роскосмоса призвана государственная корпорация. Она самостоятельно инициирует проверки и передает документы следственным органам.

Свидетельство этому дела прошлых лет, по которым ведутся следственные действия. В результате исчезновения денег 9 апреля Роскосмос и Ростех потерял почти полтора миллиарда рублей, предназначавшихся на модернизацию и разработку.  Об этом сообщил Юрий Чайка в СФ.


Деньги от администрации идут на избавление отрасли от криминальной составляющей. Роскосмос пообещал упорядочить деятельность и покончить с криминалом при новой администрации. Дмитрий Песков считает, что не стоит ассоциировать нарушения с деятельностью  Рогозина.

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Москва-Инфо
   