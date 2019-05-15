Председатель СК сказал, что еще не закончена работа в " Роскосмосе " и несомненно продолжается воровство миллиардов. Александр Бастрыкин заявил, что разбазаривание денег в " Роскосмосе " продолжается уже пять лет. Сценарий оттока капитала прост, они переправляются, и уже из семьи переходят к фигуранту.



Оказать помощь в расследовании отраслевых ограблений Роскосмоса призвана государственная корпорация. Она самостоятельно инициирует проверки и передает документы следственным органам.

Свидетельство этому дела прошлых лет, по которым ведутся следственные действия. В результате исчезновения денег 9 апреля Роскосмос и Ростех потерял почти полтора миллиарда рублей, предназначавшихся на модернизацию и разработку. Об этом сообщил Юрий Чайка в СФ.



Деньги от администрации идут на избавление отрасли от криминальной составляющей. Роскосмос пообещал упорядочить деятельность и покончить с криминалом при новой администрации. Дмитрий Песков считает, что не стоит ассоциировать нарушения с деятельностью Рогозина.



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