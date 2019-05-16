Происшествия

Электропоезда Замоскворецкой линии движутся с задержками. Очевидцы сообщают об увеличении временных интервалов при движении вагонов поезда.



Точно такая же ситуация сложилась немного раньше на Арбатской Тимирязеской ветках метрополитена.



До сих пор идет выяснение причин нарушения. Уточняются подробности этого неприятного инцидента.

.