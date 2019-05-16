Парламентарии Государственной думы намереваются установить запрет на продажу IQOS. Усиление контроля может затронуть брендированные павильоны в торговых центрах. Устройство будет поставлено под действие закона о табакокурении. Николай Говорин выразил надежду на то, что и нетрадиционные формы потребления табака приравняют к табакокурению.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья сказал, что они тоже должны быть поставлены под контроль законодательства. Результат воздействия IQOS на организм человека вреден. Последствия воздействия такие же как у никотина. Несомненно варианты доставки никотина в организм не имеют значения и на все способы поступления вредных веществ внутрь тела должны контролироваться общим федеральным законом о табакокурении. Должен существовать документ, нормализующий правовой аспект потребления табака и ограничения потребления табака в стране.

В настоящий момент время парламентарии ГД разрабатывают методы реализации этого законопроекта. Точкой преткновения являются именно электронные сигареты и иные формы доставки никотина. Разновидностью способа доставки парламентарии считают также кальяны. Николай Говорин констатировал факт, что ГД намерена осуществить конкретные шаги в этом направлении. Не стоит строить иллюзий, употребление никотина в любом случае имеет отрицательные и тягостные последствия для человека. Привычка к употреблению сигарет в любой форме приводит к трудноизлечимым заболеваниями.

До сих пор был наложен запрет на курение в следующих местах:

- учебные учреждения;

- оздоровительные учреждения;

- здания госслужб;

- общественный транспорт;

- на расстоянии ближе 15 метров от выхода с транспортной станции;

- в лифтах;

- на лестничных клетках;

- на рабочих местах;

- на пляжах;

- на детских площадках;

- на автозаправочных станциях;

- в общежитиях

- в гостиницах;

- в барах;

- в службах быта;

В случае принятия ограничений со стороны Минздрава примут запрет затронет и электронные сигареты, среди них окажется и IQOS. Комиссия ГД, осуществляющая контроль за профилактикой правонарушений выразила одобрение действий со стороны Минздрава РФ и его стремлению поставить на один уровень электронные сигареты и обычные. Минздрав, при содействии Роспотребнадзора, Минсельхоза и ФАС настойчиво рекомендуют изменить законодательство и модифицировать его в той части, которая касается единого регулировании сигарет.

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