Политика
IQOS могут запретить
Электронные сигареты и другие способы доставки никотина возможно будут запрещены..
Парламентарии Государственной думы намереваются установить запрет на продажу IQOS. Усиление контроля может затронуть брендированные павильоны в торговых центрах. Устройство будет поставлено под действие закона о табакокурении. Николай Говорин выразил надежду на то, что и нетрадиционные формы потребления табака приравняют к табакокурению.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья сказал, что они тоже должны быть поставлены под контроль законодательства. Результат воздействия IQOS на организм человека вреден. Последствия воздействия такие же как у никотина. Несомненно варианты доставки никотина в организм не имеют значения и на все способы поступления вредных веществ внутрь тела должны контролироваться общим федеральным законом о табакокурении. Должен существовать документ, нормализующий правовой аспект потребления табака и ограничения потребления табака в стране.
В настоящий момент время парламентарии ГД разрабатывают методы реализации этого законопроекта. Точкой преткновения являются именно электронные сигареты и иные формы доставки никотина. Разновидностью способа доставки парламентарии считают также кальяны. Николай Говорин констатировал факт, что ГД намерена осуществить конкретные шаги в этом направлении. Не стоит строить иллюзий, употребление никотина в любом случае имеет отрицательные и тягостные последствия для человека. Привычка к употреблению сигарет в любой форме приводит к трудноизлечимым заболеваниями.
До сих пор был наложен запрет на курение в следующих местах:
- учебные учреждения;
- оздоровительные учреждения;
- здания госслужб;
- общественный транспорт;
- на расстоянии ближе 15 метров от выхода с транспортной станции;
- в лифтах;
- на лестничных клетках;
- на рабочих местах;
- на пляжах;
- на детских площадках;
- на автозаправочных станциях;
- в общежитиях
- в гостиницах;
- в барах;
- в службах быта;
В случае принятия ограничений со стороны Минздрава примут запрет затронет и электронные сигареты, среди них окажется и IQOS. Комиссия ГД, осуществляющая контроль за профилактикой правонарушений выразила одобрение действий со стороны Минздрава РФ и его стремлению поставить на один уровень электронные сигареты и обычные. Минздрав, при содействии Роспотребнадзора, Минсельхоза и ФАС настойчиво рекомендуют изменить законодательство и модифицировать его в той части, которая касается единого регулировании сигарет.
.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.