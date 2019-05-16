Московская сцена
Фильму "Рубеж" посвятила свой клип Амария Рай
Посвящением ко Дню Победы стала песня Амарии о рубеже, где вам не побывать..
Песня Амарии Рай "Рубеж" солистки группы AMARIA, певицы и
композитора выпущена в военно-патриотическом стиле и наконец-то стала доступна
в видеоформате,
Публикация клипа находится на канале YouTube в официальной группе AMARIA.
Композиция уже взята в ротацию региональными радиостанциями, а ее премьера в исполнении автора состоялась минувшей ночью в эфире программы «Хранитель снов» радио «Эхо Москвы».
«Песню я написала под впечатлением от просмотра фильма «Рубеж», точнее, трейлера к этой масштабной и потрясающей картине о Великой Отечественной войне, - прокомментировала Амария. - Этой весной мы приступили к съемкам клипа со всей бережностью и трепетом, которых требует эта тема. Неоценимую помощь нам оказал Музей техники Вадима Задорожного: в кадрах легендарный фронтовой танк Т-34. Слова благодарности за возможность доснять финальные кадры видеоролика в святая святых - в Александровском саду - Управлению Общественных проектов и Пресс-службе Президента России. Невероятно, но все состоялось так, как было задумано».
Режиссером видеоклипа был выбран Александр Чудопалов, с которым Амарию связывают годы дружбы и совместной работы..
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