Будем здоровы
Как прожить без гриппа?
Тема о профилактике гриппа одна из популярнейших среди множества тем..
Выработкой профилактических мер для предотвращения заболевания гриппом занимаются американские ученые. Сезонность, точнее зимний пик этого заболевания был той тайной, которую они сумели приоткрыть.
Почему большое количество случаев заболевания и смертельных исходов приходится на зиму группа научных исследователей из Америки выясняла со всей тщательностью, присущей ученым Йельского университета.
Комбинация из низкой температуры воздуха и низкого уровня
влажности по их мнению стали причиной явления. Опытным путем, манипулируя
группой модифицированных лабораторных мышек им удалось утвердить свою точку
зрения Находившиеся в камерах с одинаковой температурой и разными показателями
влажности животные были инфицированы позднее вирусом гриппа А.
Понижение уровня влажности снижает эффективность ресничек в дыхательных путях верхнего слоя клеток и подвергает человека быстрому воздействию инфекции. Преградой на пути в организм служат реснички, они удаляют вирус изо слизистой оболочки клеток. При низкой влажности клеточная легочная ткань восстанавливается в меньшей степени от повреждений при вирусной атаке на организм.
Иммунная система снижает свое воздействие и не может перебороть заболевание. В связи с этим ученые исследователи считают, что лучше зимой увлажнять воздух в помещении и применять влажную уборку. В России заболеваемость снизилась почти в 200 раз с 1997 года..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.