Будем здоровы

Выработкой профилактических мер для предотвращения заболевания гриппом занимаются американские ученые. Сезонность, точнее зимний пик этого заболевания был той тайной, которую они сумели приоткрыть.

Почему большое количество случаев заболевания и смертельных исходов приходится на зиму группа научных исследователей из Америки выясняла со всей тщательностью, присущей ученым Йельского университета.

Комбинация из низкой температуры воздуха и низкого уровня влажности по их мнению стали причиной явления. Опытным путем, манипулируя группой модифицированных лабораторных мышек им удалось утвердить свою точку зрения Находившиеся в камерах с одинаковой температурой и разными показателями влажности животные были инфицированы позднее вирусом гриппа А.



Понижение уровня влажности снижает эффективность ресничек в дыхательных путях верхнего слоя клеток и подвергает человека быстрому воздействию инфекции. Преградой на пути в организм служат реснички, они удаляют вирус изо слизистой оболочки клеток. При низкой влажности клеточная легочная ткань восстанавливается в меньшей степени от повреждений при вирусной атаке на организм.

Иммунная система снижает свое воздействие и не может перебороть заболевание. В связи с этим ученые исследователи считают, что лучше зимой увлажнять воздух в помещении и применять влажную уборку. В России заболеваемость снизилась почти в 200 раз с 1997 года.

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