Здесь интересно

Правительство Москвы организовало для москвичей этот фестиваль. Военные оркестры выступят в московских парках в рамках фестиваля "Спасская башня". Спецпрограмма будет представлена вниманию москвичей в Александровском саду. Субботняя часть мероприятий называется "Военные оркестры в парках".



Три месяца в столице можно слушать оркестрантов бесплатно. В этом году проходит двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Местом проведения фестиваля станет Красная площадь. Даты проведения с 23 августа по 1 сентября 2019 года.

Выступления музыкантов пройдут не только в парках, но и на вокзалах, в садах и парках столицы. В них примут участие российские и зарубежные артисты. Все участники соберутся на ВДНХ для того, чтобы принять участие в общем музыкальном шествии.

Одиннадцать лет существования фестиваля "Спасская башня" позволили принять участие в этом событии более 160 коллективам из 54 стран. Реализация проекта было весьма успешной. На сегодняшний день это одно из крупнейших международного уровня мероприятий. Фестиваль "Спасская башня" смог стать попасть в тройку лучших военно-музыкальных фестивалей земного шара.

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