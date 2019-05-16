Уже сейчас известно, что это будет массовый забег на 21,1 километра. 19 мая участники столичного полумарафона 2019 года встретятся на трех дистанциях. Дистанции на расстоянии 5, 10 и 21,1 километра подготовлены с целью привлечь большее количество участников. Организаторы состязания стремились вовлечь в забег как можно больше людей. Призовые места ждут сотрудников, которые примут участие в корпоративной эстафете. Маршрут Московского полумарафона проходит мимо стен Кремля и по набережным в центре города.

Трасса забега измерена и сертифицирована авторитетной международной организацией марафонов и пробегов (AIMS). Живописный маршрут и высокий уровень организации привлекают участников со всего мира – в этом году на старт забега выйдут бегуны из 48 стран.

Как и в прошлом году, Московский полумарафон станет частью масштабного проекта "Забег.рф". В рамках всероссийского праздника бега тысячи людей в разных городах страны выйдут на старт в одно и то же время – в 09:00 утра по московскому времени независимо от часового пояса.

Традиционно забег соберет на старте элиту российской легкой атлетики. Для победителей Московского полумарафона предусмотрен денежный призовой фонд. Общая сумма призовых выплат составит один миллион рублей. Она включает в себя выплаты для мужчин и женщин, занявших с 1-го по 5-е место, а также бонусные выплаты за высокий результат. На финише все участники получат медали в обновленном дизайне.

После финиша победителей и призеров в выборочном порядке протестируют на допинг. Спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, будут дисквалифицированы.

По традиции, тысячи болельщиков придут поддержать родных и друзей в стартово-финишный городок. Также все желающие смогут следить за ходом соревнований онлайн. Московский полумарафон будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Евроспорт 1" и на странице Бегового сообщества.

Накануне старта – 17 и 18 мая – пройдет масштабная Спортивная выставка. Бегуны получат стартовые пакеты, познакомятся с пейсмейкерами, а также смогут выбрать беговую экипировку, спортивное питание, аксессуары и гаджеты для бега.

18 мая организаторы впервые проведут детские забеги в рамках Московского полумарафона. Юные участники выйдут на старт дистанций 400 и 800 метров. Каждый получит стартовый номер, фирменную футболку, подарки от партнеров и памятную медаль на финише.

Московский полумарафон – самый массовый старт России, который уже шестой год привлекает внимание бегунов со всего мира. Регистрация на дистанцию 21,1 километра закрыта – все места были проданы в период проведения онлайн-регистрации. Дополнительная регистрация на дистанции 5 и 10 километров будет открыта в дни проведения Спортивной выставки.

.