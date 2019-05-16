В этом году на начальном этапе на звание победителя конкурса «Учитель года Москвы – 2019» претендовало более 12,5 тысяч московских

учителей. Об этом 16 мая на пресс - конференции в столичном Департаменте образования и науки сообщил заместитель директора Городского методического центра ведомства Андрей Лукутин.

«В этом году на начальном этапе на звание победителя конкурса «Учитель года Москвы – 2019» претендовало более 12,5 тысяч московских учителей.

Призеры и победители учительских олимпиад на отборочном этапе конкурса представили публичный рассказ о передовом научном исследовании, повлиявшим на их практику и приведшим к новым образовательным результатам школьников», - сказал Андрей Лукутин.

Он также отметил, что за последние 5 лет в московских метапредметных олимпиадах «Московский учитель» поучаствовало более 40 тысяч учителей.

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