Автомагистраль

Возле станции "Новокосино" Калининско-Солнцевской линии метро появятся дополнительные плоскостные парковки.

Правительство Москвы и Градостроительно-земельная комиссия приняли решение об организации дополнительных парковочных мест.

Власти решили предоставить Московскому метрополитену земельный участок для строительства одноименного транспортно-пересадочного узла. Участок общей площадью 15,3 гектара располагается на пересечении Носовихинского шоссе и Городецкой улицы.

Работы проведут в течение 2019–2020 годов. Когда они завершатся, подъезжать к станции метро "Новокосино" будет удобнее как на общественном, так и на личном транспорте.

В этом году в столице построят восемь ТПУ. Всего в стадии проектирования и строительства находится 96 транспортно-пересадочных узлов.

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