Сергей Лавров отрицает намерение России покинуть Совет Европы. Он обратил внимание общественности на тот факт, что Россия не отказывается от финансовых обязательств перед СЕ.



Российская сторона высоко ценит позитивный вклад ЕС в отношения между Европой и Россией. Министр заявил о стремлении страны развивать российское национальное право. Глава МИД РФ считает, что Совет Европы играет огромную роль в реформах судебной системы, системы органов исполнения наказания и в решении "многих других гуманитарных вопросов".

Настал момент преодоления странами-участницами СЕ непонимания, нужно заняться восстановлением единства международной организации. Ранее постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что, если не удастся найти компромисс по вопросам членства России в Парламентской ассамблее СЕ и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то не исключен даже выход РФ из этой конвенции.

По мнению Солтановского, в настоящее время Совет Европы находится "не в лучшей ситуации" из-за финансового и институционального кризисов.

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