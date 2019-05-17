Автомагистраль

Продлен маршрут по направлению движения электробуса "т36". Теперь его путь достигает Дмитровского района столицы.

Мосгортранс сообщил о том, что с 18 мая электробусы маршрута «т36» начнут курсировать от ВДНХ до ул. Вагоноремонтная вместо Бескудниковского пер. Маршрут продлят на 4,2 км - его общая длина составит 13,3 км.

Транспорт будет следовать по ул. Академика Королева, Ботаническая и Станционная, Дмитровскому шоссе - до ул. Вагоноремонтная. Таким образом, маршрут свяжет Останкинский и Дмитровский районы столицы.

Электробусы «т36» начнут обслуживать 11 новых остановок: «Парк Святослава Федорова» (на Дмитровском шоссе), «Метро «Селигерская», «Бескудниково», «Улица 800-летия Москвы», «Яхромская улица», «Икшинская улица», «Кинотеатр «Волга», «Лианозовский электромеханический завод», «Дмитровское шоссе, 155». Сегодня на городских улицах работают 100 электробусов. Экологически чистые автобусы курсируют на шести маршрутах на северо-востоке и востоке столицы. Планируется, что до конца года число электробусов в Москве достигнет 300 единиц.

Автобусы на электрической тяге и зарядные станции в столицу поставляют российские производители - КамАЗ и ГАЗ.

Согласно сервисным контрактам, поставщики отвечают за полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

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