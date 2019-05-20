Образование/Карьера

Прием лекарственных препаратов вреден для выпускников. Стоит воздерживаться от приема препаратов из-за риска снижения работоспособности.

Возможна аллергическая реакция по мнению заведующего отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации.

Никита Чернов из столичного департамента здравоохранения настаивает на том, что принимать лекарства, даже такие вроде бы безобидные, как валерьянка, без советов с врачом не стоит не только перед экзаменом, но и в других ситуациях. Вы не знаете, как этот препарат подействует на ваш организм, и совершенно не исключена ситуация, что вы настолько успокоитесь, что ваше внимание и работоспособность существенно снизятся или у вас вдруг обнаружится аллергия.

По его словам, заранее можно попробовать освоить дыхательные практики и методы работы с вниманием.

"Если все же вы считаете, что без медикаментозной поддержки не обойтись, посоветуйтесь с врачом", – добавил специалист.

Он отметил, что тревога и напряжение являются нормальной реакцией психики на стресс.

В России основной период ЕГЭ-2019 пройдет с 27 мая по 1 июля. Заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что восемь регионов получат задания ЕГЭ по защищенным интернет-каналам. После этого эксперимент в течение двух лет планируется распространить на большинство учебных заведений страны.

В эксперименте участвуют Мордовия, Тува, Ивановская, Ленинградская, Тверская, Смоленская, Московская, Ярославская области.

Ранее сообщалось, что участвовать в основном периоде сдачи Единого госэкзамена будут 750 тысяч выпускников. С 27 мая по 1 июля будет открыто 5,5 тысячи пунктов сдачи ЕГЭ. Из них 16 сделают в медицинских учреждениях и 352 – на дому.

В текущем году школьники впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку. Еще одним нововведением станет возможность изменить уровень ЕГЭ по математике для пересдачи в резервные сроки.

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