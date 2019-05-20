Автомагистраль

Продолжается регулирование настройки светофоров в Москве. Тридцать четыре перехода отрегулировали в апреле и мае. Двадцать четыре светофора на двадцати четырех зебрах удлинили сигнал, а десять наоборот уменьшили время подачи зеленого зеленого света. Время ожидания пешеходов корректируется и может меняться в зависимости от времени суток и дня недели.

Замглавы ЦОДД Дмитрий Горшков пояснил, что режим работы светофоров корректируют на самых оживленных улицах столицы с учетом пожеланий москвичей. Делается это для удобства жителей, объяснил он. "Благодаря этому передвигаться по городу становится удобнее всем участникам дорожного движения – и пешеходам, и пассажирам городского транспорта, и автомобилистам", – заявил Горшков.

Он раскатал, что прежде чем перестраивать светофоры, специалисты учитывают дорожную обстановку рядом с пешеходным переходом – изменения не должны повлиять на загруженность дорог. Также на пяти пешеходных переходах изменили ночной режим работы светофоров. Раньше они функционировали в режиме желтого мигающего сигнала, который разрешает ездить, но предупреждает о наличии нерегулируемого перекрестка. Сейчас для повышения безопасности здесь включили трехцветный режим, как и днем.

19 наземных пешеходных переходов стали регулируемыми с начала года. Светофоры появились на оживленных улицах в районах Басманный, Бутырский, Отрадное, Можайский, Тверской, Сокол, Бутово, Коптево и в поселении Мосрентген. Их ставят там, где увеличивается поток людей, а настраивают таким образом, чтобы передвигаться по городу было комфортно и пешеходам, и автомобилистам. Регулируемые пешеходные переходы обустраивают с учетом пожеланий жителей. Обращения принимают на mos.ru и едином транспортном портале.

Ранее в ЦОДД рассказали о планах избавиться от 220 аварийно-опасных участков на дорогах столицы. Специалисты оптимизируют работу 63 светофоров, создадут новые островки безопасности и изменят скоростной режим на 16 улицах.





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