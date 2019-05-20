Московская сцена

Книжный фестиваль «Красная площадь» отметит 60-летие Ильи Кормильцева. Майские отборы фестиваля «Индюшата 2019» пройдут в Казани и Воронеже

2 июня на Малой сцене Книжного фестиваля «Красная площадь» в рамках программы «Электронная книга / КНИГАБАЙТ» состоится мультимедийный перформанс «Диалоги с Ильей. Через пространство и время». Событие посвящено памяти поэта, переводчика, издателя и философа Ильи Кормильцева, которому в 2019 году исполнилось бы 60 лет.

Кураторы проекта Александр Кушнир и Денис Давыдов смешали форматы, стили и жанры: редкие видео-интервью с Ильей Кормильцевым на огромном экране, воспоминания друзей, чтение стихов, легендарные хиты в новом прочтении и новые песни на неизвестные стихи культового поэта. В шоу планируется участие Глеба Самойлова («Агата Кристи», The Matrixx), мультиинструменталиста Олега Сакмарова («Наутилус Помпилиус», «Аквариум», «Чужие») и группы «Сакмаров band», певицы и композитора AMARIA, absolute soul группы SHOO, певицы AnDy Darling, групп «Бакашин», «Сон Лемура», «Бостонское чаепитие», поэтов Всеволода Емелина и Андрея Родионова, журналиста Юрия Сапрыкина, вдовы поэта, актрисы Алеси Маньковской.

Стихи Ильи Кормильцева звучат в песнях групп «Наутилус Помпилиус», «Урфин Джюс», Насти Полевой, Егора Белкина и других музыкантов. Издательства страны до сих пор выпускают книги зарубежных авторов, которые были переведены Кормильцевым, и эти переводы уже стали каноническими. Благодаря Илье заговорили по-русски Ник Кейв, Джон Толкиен, Роальд Даль, Уильям Берроуз, Чак Паланик, Том Стоппард и Мишель Уэльбек. Илья умер 4 февраля 2007 года от рака позвоночника в одной из лондонских клиник.

Пятый Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет в Москве с 1 по 6 июня на Красной площади и в ГУМе. Более четырёхсот издательств со всей страны займут пространство от Исторического музея до храма Василия Блаженного и первую линию ГУМа. Будут работать тематические площадки: «Художественная литература», «Нон-фикшн», «Детская и учебная литература», «Москва - литературный мегаполис», «Регионы России», «Электронная книга / КНИГАБАЙТ», «Отечественная история», в ГУМе расположатся стенды ведущих музеев России и букинисты.

Начало: 21.00

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