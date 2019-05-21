21 мая на станции московского метро «Воробьевы горы» открылась выставка шахматной атрибутики. Экспозиция приурочена к проведению турнира Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который проходит в Москве, и будет работать для пассажиров до 1 июня.

Выставка шахматной атрибутики проходит при поддержке Российской шахматной федерации, компании World Chess, организатора серии Гран-при и Музея шахмат города Москвы.

На выставке представлено 23 экспоната: эксклюзивные шахматные комплекты, афиши с Чемпионата мира по шахматам 2018 года с автографами игроков и кубки гроссмейстеров. Экспонаты разместили в 10 стеклянных колбах, расположенных на платформе станции метро «Воробьёвы горы».

Пассажиры метро смогут увидеть шахматные фигуры, выполненные из малахита, янтаря и лазурита, оригинальный набор шахмат советского хоккеиста, тренера, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка с его автографом, комплект шахмат 40-х годов прошлого века, принадлежавший художнику-авангардисту Максу Эрнсту.

На выставке представлены шахматы в стиле баухаус, копии индийских и средневековых шахмат Карла Великого, которые использовались в российском телесериале «Борис Годунов», копия набора с острова Льюис, оригинал которого хранится в Британском музее и Национальном музее Шотландии, шахматный сет, на котором более 5 лет играют на Чемпионатах мира.

«Мы приглашаем всех на выставку шахматной атрибутики, которая открылась на станции метро «Воробьёвы горы». Уверена, экспозиция будет интересна не только преданным поклонникам этого вида спорта, но и всем пассажирам. «Воробьевы горы» – одна из красивейших выставочных площадок и более 12 тысяч пассажиров ежедневно будут знакомиться с историей шахмат», – рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Справочно:

Выставки на станции «Воробьевы горы» проходят регулярно с 2010 года. С начала года это вторая открытая здесь выставка, в феврале для пассажиров работала экспозиция «Воин-Победитель», приуроченная ко Дню защитника Отечества.

Серия Гран-при ФИДЕ 2019 года состоит из четырех турниров, в которых 22 сильнейших шахматиста мира будет бороться за выход в турнир претендентов (путевки получают два лучших игрока) и общий призовой фонд ФИДЕ.

.