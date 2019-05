Московская сцена

Дориан Холли начал работать с Майклом Джексоном во время сольного тура Bad World Tour. После он продолжил выступать вместе с Джексоном, их совместное творчество продолжалось более двадцати лет - вплоть до смерти короля поп-музыки. В ходе Bad World Tour Дориан Холли выступал перед четырьмя миллионами людей и даже перед членами британской королевской семьи. В 2008 году Холли выпустил свой дебютный альбом Independent Film. Несколько лет он работал в качестве заместителя музыкального руководителя и вокального тренера на высокорейтинговом вокальном шоу American Idol. Наряду с Барри Манилоу, Глорией Эстефан и Элтоном Джоном Дориан Холли работал с конкурсантами до и после выступлений перед судьями и многомиллионной телевизионной аудиторией. Начиная с 2011 года Холли пел в составе музыкальной группы Рики Майнора на The Tonight Show with Jay Leno. Кроме того, он является директором по развитию артистов в Los Angeles Music Academy College of Music (Музыкальный колледж музыкальной академии Лос-Анджелеса), где также преподает на вокальном отделении.

Доступны следующие форматы мастер-классов: групповые (30 человек, длительность 2 часа) – 13 000 р.; мини-группы (5 человек, длительность 2 часа) – 19 500 р.; индивидуальные мастер-классы (длительность 1 час) – 26 000 р.

