ЦОДД обращается с просьбой к жителям столицы ограничить себя в использовании личного транспорта. Объявление обусловлено существованием возможности ограничений на магистралях Москвы. Работники транспортных служб прогнозируют существенные осложнения в столичном движении. ЦОДД просит воздерживаться от автомобильных поездок в центр Москвы. 22 мая в столице запланированы различные мероприятия.

"Сегодня в городе много встреч госуровня: возможны ограничения + не забываем, что в центре (и не только) много копают", – говорится в сообщении ЦОДД.

Ранее сообщалось, что с 20 по 26 мая движение транспорта перекроют в Большом Козихинском переулке в связи с работами по благоустройству. Там будут прокладывать кабельную канализацию, вести работы по устройству кабельных колодцев, а также работы по горизонтально направленному бурению, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Во второй половине дня 26 мая перекроют движение в районе "ВЭБ Арены". Там пройдет футбольный матч между столичным ЦСКА и "Крыльями Советов".



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