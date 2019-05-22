Участок Сокольнической линии столичного метрополитена от станции "Филатов луг" до "Коммунарки" откроют в конце июня. Такую информацию предоставил первый замруководителя департамента строительства города Петр Аксенов. Общая протяженность участка со станциями "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" составит 12 километров.

Правительство Москвы сообщило 20 мая, что этим летом на юго-западе столицы запустят новый участок Сокольнической линии метро.

Недалеко от четырех новых станций сделают перехватывающие парковки почти на четыре тысячи машин.

Ранее сообщалось, что территории рядом с 13 новыми станциями Московского метрополитена благоустроят в 2019 году. Работы пройдут у "Беломорской", "Савеловской", "Филатова луга", "Столбова", "Некрасовки", "Лухмановской", "Улицы Дмитриевского", "Косина", "Юго-Восточной", "Окской", "Стахановской", "Авиамоторной" и "Лефортова".

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