Московская жизнь
Идет активная стадия подготовки открытия участка Сокольнической ветки метро
На красной линии метро появится еще один участок..
Участок Сокольнической линии столичного метрополитена от станции "Филатов луг" до "Коммунарки" откроют в конце июня. Такую информацию предоставил первый замруководителя департамента строительства города Петр Аксенов. Общая протяженность участка со станциями "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" составит 12 километров.
Правительство Москвы сообщило 20 мая, что этим летом на
юго-западе столицы запустят новый участок Сокольнической линии метро.
Недалеко от четырех новых станций сделают перехватывающие парковки почти на четыре тысячи машин.
Ранее сообщалось, что территории рядом с 13 новыми станциями Московского метрополитена благоустроят в 2019 году. Работы пройдут у "Беломорской", "Савеловской", "Филатова луга", "Столбова", "Некрасовки", "Лухмановской", "Улицы Дмитриевского", "Косина", "Юго-Восточной", "Окской", "Стахановской", "Авиамоторной" и "Лефортова"..
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