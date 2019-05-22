Здесь интересно

28 мая в клубе «Антон Палыч» состоится сольный концерт ВИА «Пламя». Легендарный коллектив исполнит известные хиты советского времени, которые перенесут слушателей к ностальгическим воспоминаниям минувших десятилетий – 70-80-90-м годам прошлого века. В этот вечер прозвучат композиции из «золотого фонда» ансамбля: «Снег кружится», «На дальней станции сойду», «Куба далека» и др., а также новые песни, написанные при участии вокалистки Юлии Ариничевой.

«В конце 2016 года я решила воскресить вокально-инструментальный ансамбль «Пламя», - делится Юлия. - Идея появилась в процессе моего сотрудничества с экс-солистом ВИА «Пламя» Станиславом Черемухиным, которое продлилось два года. На концертах я часто видела зрителей, которые до сих пор помнят и слушают песни ВИА «Пламя». Они написаны композиторами и поэтами-песенниками в то время, когда люди умели жить с душой, добрым сердцем, когда строилась страна. Все, что в то время создавалось, впитывало в себя доброту, тепло и нежность. Этот концерт станет светлым ностальгическим путешествием в наше детство, юность, молодость и подарит немало приятных эмоций каждому нашему гостю».

Также в рамках концерта музыканты объявят об учреждении Премии «Пламя», которая будет вручаться авторам и исполнителям за вклад и сохранение традиции ВИА. На вечер приглашены артисты, чье творчество было также популярно в эпоху зарождения коллектива.

Начало: 20.00

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