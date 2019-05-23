Автомагистраль

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на улицы Нижегородская столкнулись два грузовика.

Из-за аварии движение полностью перекрыто. Об этом сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение полностью перекрыто. На месте работают оперативные службы", – указывается в сообщении.

Объехать перекрытый участок можно по Волгоградскому проспекту и улице Средняя Калитниковская. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты" затор на внутренней стороне в районе этого ДТП к настоящему моменту растянулся почти на семь километров.

Минувшей ночью на Живописном мосту столкнулись четыре автомобиля – грузовик и три легковушки. Причем последний участник аварии – водитель Renault, присоединился к остальным спустя несколько часов.

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