Автомагистраль
Авария на нутренней стороне ТТК
Столкновение двух грузовиков осложнило движение на транспортном кольце..
На внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на улицы Нижегородская столкнулись два грузовика.
Из-за аварии движение полностью перекрыто. Об этом сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
"Движение полностью перекрыто. На месте работают оперативные службы", – указывается в сообщении.
Объехать перекрытый участок можно по Волгоградскому проспекту и улице Средняя Калитниковская. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты" затор на внутренней стороне в районе этого ДТП к настоящему моменту растянулся почти на семь километров.
Минувшей ночью на Живописном мосту столкнулись четыре автомобиля – грузовик и три легковушки. Причем последний участник аварии – водитель Renault, присоединился к остальным спустя несколько часов..
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