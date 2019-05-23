Председатель Банка России Эльвира Набиуллина уверена, что годовая инфляция в стране вернется к 4% (целевой ориентир, или таргет, регулятора) в начале 2020 года. Об этом она заявила на совместном заседании комитетов Госдумы.

Пик инфляции был пройден в марте, на наш взгляд, 2019 года, пик инфляции составил 5,3% — ниже, чем прогнозировали аналитики. Нынешний уровень инфляции 5,1%. Инфляция возможно вернется в годовом выражении к 4% в начале 2020 года. Месячные темпы прироста потребительских цен уже сейчас опустились до уровня, соответствующего целям Центробанка.

Напомним, что, по оценкам Росстата, потребительские цены в России за период с 14 по 20 мая 2019 года поднялись на 0,1%, как и пятью неделями ранее. С начала текущего года инфляция в стране добралась до 2,3%.

За апрель 2019 года потребительские цены в России повысились на 0,3% в сравнении с предыдущим месяцем, когда они поднялись на аналогичную величину. В годовом сопоставлении инфляция в апреле незначительно замедлилась — до 5,2% после 5,3% в марте.

Добавим, что в 2018 году потребительские цены в стране поднялись на 4,3% (декабрь к декабрю-2017), а годом ранее инфляция была зафиксирована на исторически минимальном уровне — 2,5%. Минэкономразвития (МЭР) РФ прогнозирует инфляцию по итогам текущего года на уровне 4,3%.

.