Здесь интересно

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Русских обошли!
Но не только русских и только в размере призового фонда..
В Китае организовали новый музыкальный конкурс с беспрецедентным призовым фондом. The First China International Music Competition, где своим мастерством мерились пианисты, завершился 21 мая.
Его победитель получил небывалые по меркам современных музыкальных состязаний деньги – 150 тысяч долларов. Для сравнения – на Международном конкурсе имени П.И. Чайковского, который 17 июня начинается в двух российских столицах, обладателям Гран-при во всех шести номинациях обещано по 100 тысяч долларов плюс 30 тысяч долларов призовых.
Таким образом, Пекинская консерватория, которая организовала конкурс, решила привлечь к классической музыке как можно больше людей и превратить Китай в мировой центр современной классической музыки.
Первую премию отдали Тони Сыци-Юню, представляющему Канаду. Юноша учится в американской Джульярдской школе..
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