Певец, актер музыкального театра Иван Ожогин в минувшие выходные принял участие в III Всероссийском полумарафоне Забег.РФ.

Акция проходила одновременно в 20 городах страны, Иван преодолел десятикилометровую дистанцию в Санкт-Петербурге.

Перед самым стартом он вместе с а капелла-группой Plus Five исполнил песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Герои спорта» с главной сцены Забега, которая находилась над стартовыми воротами.

«Забег прошел масштабно и массово, - делится эмоциями артист. - В СПб принимало участие около 9000 человек, а по всей России, наверное, около 20-25 тысяч! Лично я бежал не на время, а удовольствия ради. Финишировал на 54 минуте. Это было незабываемо!»

Иван Ожогин — лауреат национальной театральной премии «Золотая маска».

Артист принял участие почти во всех знаменитых российских мюзиклах: «Норд-Ост», «Призрак Оперы», CHICAGO, «Кошки», «Красавица и Чудовище», Pola Negri, «Мастер и Маргарита», «Свадьба соек», а партию Графа фон Кролока в мюзикле «Бал вампиров» Иван исполнял не только на русском языке в Москве и Санкт-Петербурге, но и на немецком в Германии.

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