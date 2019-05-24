Правительством принят в третьем чтении документ о фиксировании 22-й кнопки в сетях кабельного вещания. Согласно документу, теперь можно будет бесплатно зафиксировать на 22-й позиции муниципальные телеканалы в сетях кабельного вещания в условиях перехода на цифровое вещание. По мнению парламентариев, это упростит телеканалам условия работы и сохранит множество творческих коллективов.

Закон предусматривает, что продукция телеканалов должна содержать не менее 75 процентов национальной продукции СМИ и не менее 20 процентов от общего времени вещания программы, затрагивающие вопросы местного значения. При этом трансляция должна осуществляться на территории соответствующего муниципального образования.

Отмечается, что прием общедоступных телеканалов, посредством которого осуществляется трансляция муниципального обязательного общедоступного телеканала, будет осуществляться в порядке, установленном Минкомсвязи России.



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