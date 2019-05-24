Автомагистраль

С 25 по 27 мая 2019 года движение на западе Москвы ограничат из-за реконструкции Филевской линии метро.



Центр организации дорожного движения обращает внимание автомобилистов, что с 25 мая до 4:30 27 мая 2019 года в связи реконструкцией Филевской линии метро будет временно приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская».



В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.



Ограничения движения будут действовать до 27 мая 2019 года. Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в «Яндекс.Карты» и другие навигационные системы.



Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная выделенная полоса на участке ул. Большая Дорогомиловская от ул. Раевского до площади Киевского вокзала. Также для приоритетного движения общественного транспорта будет введен запрет на остановку-стоянку на следующих улицах: Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко); участке ул. Барклая (от ул. Большая Филевская до ул. Сеславинская); набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар).



«Обращаем внимание водителей, что правые повороты с ул. Большая Дорогомиловская на 2-й Брянский пер. и на площадь Киевского вокзала будут запрещены. Проехать на 2-й Брянский пер. можно с ул. Киевская и с ул. Большая Дорогомиловская при движении в область, а повернуть на площадь Киевского вокзала можно с ул. Большая Дорогомиловская при движении от Бережковской набережной. Обращаем внимание водителей такси, что проезд по выделенной полосе на ул. Большая Дорогомиловская разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на время изменений будет ограничен», - отметили в ЦОДД.



Водителей просят заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, быть внимательными при парковании: не оставлять автомобили под запрещающими знаками, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности, городским транспортом.

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