Местом размещения знаменитого центр Рерихов стала усадьба Лопухиных. Здание является памятником архитектуры XVII—XIX веков. Международный центр основан С.Н. Рерихом. Его инициатива стала началом всех начал при создании этого животворящего родника культурного наследия прошлого.

Николай Константинович и Елена Ивановна Рерих, Рерих Юрий Николаевич и Рерих Святослав Николаевич навсегда вписаны золотыми буквами в историю мировой культуры. Творчество их стало культурным наследием для Отечества и всего мира. Для их произведений иногда не существует предела восприятия. Недостаточно исследовать или ознакомиться с их биографией и творчеством. Нужно понять мысли, дела, творчество этой семьи. Это не даст полной картины деятельности выдающихся представителей культуры из семьи Рерихов.

В 1990 г. Святослав Николаевич Рерих передал знаменитую коллекцию Советскому фонду Рерихов. C 1991 г. коллекция хранится в здании Международного центра. Коллекционная экспозиция картин Николая Константиновича Рерих, Святослава Николаевича Рерих, книг, принадлежавших их личной библиотеке, дневники, рукописи, коллекционная бронза, предметов скифской культуры, фотографии и документы, связанные с научной и творческой деятельностью теперь хранятся в здании музея.

Значимость философского наследия Рерихов трудно не оценить. Многомерность космического пространства и непостижимость глубины человеческого сознания стали объектом исследования Рерихов. Философское учение о взаимодействии Космоса и Человека, а также Живая Этика являются примером глубокого исследования Бытия и стремления человека познать Истину.

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