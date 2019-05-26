Обвенчавшись 18 февраля 1831 года поэт жил в этом здании с Натальей Гончаровой. Молодую жену он привез в дом сразу после венчания. Знаменитый поэт А.С. Пушкина снял квартиру на Арбате в 1830—1831 гг. В то время здание принадлежало семье дворян Хитрово. В настоящее время это место называется Старый Арбат. Пешеходная улица часто бывает заполнена прохожими, которые не могут не обратить внимание на cкромное здание.

Открытие музея состоялось в 1986 году. На обоих этажах разместилась экспозиция. Экспозиция на втором этаже знакомят посетителей с мемориальными комнатами семьи Пушкиных.

Старинный арбатский дом стал жилищем для поэта и его жены Гончаровой после венчания. В число экспонатов вошли прижизненные портреты Пушкина, коллекцию иллюстраций к его произведениям, портреты современников, жены.

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