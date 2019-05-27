Образование/Карьера

Образовательные учреждения России начали проведение ЕГЭ. Сдача Единого государственного экзамена начинается с географии и литературы. Больше пятидесяти тысяч человек написали заявление с просьбой дать им возможность принять участие в ЕГЭ по литературе. Основную часть из них составляют выпускники 2019 года. Для выпускников организовано 1766 пунктов.

Участники обязаны за три часа пятьдесят пять минут завершить экзаменационную работу из двух частей. Часть первая и часть вторая состоят из 17 заданий. Необходимый минимум по количеству баллов при сдаче ЕГЭ составляет 32 балла. Больше двадцати тысяч человек написали заявление с просьбой дать им возможность принять участие в ЕГЭ по географии. Основную часть из них составляют выпускники 2019 года. Для выпускников организовано 1523 пунктов.

Работа по географии также состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. На все это отводится три часа. При этом экзаменуемым разрешено пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии – 37 баллов. Результаты ЕГЭ по географии и литературе станут известны не позднее 11 июня.

Накануне Сергей Собянин пожелал удачи и спокойствия выпускникам московских школ, которым в этом году предстоит сдавать ЕГЭ. Он посоветовал им "готовиться, делать правильные выводы и не повторять ошибок". Основной этап сдачи ЕГЭ-2019 пройдет с 27 мая по 1 июля. По данным Минпросвещения, по всей России стены школ покидают около 650 тысяч 11-классников. В последние дни мая в российских школах прошли последние звонки. Безопасность на праздничных мероприятиях обеспечивали около 80 тысяч полицейских.

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