Автомагистраль

Растет стоимость полисов ОСАГО в Москве. "АльфаСтрахование" и "Ингосстрах" увеличили на прошлой неделе основные ставки ОСАГО. Результирующая стоимость определяется на основании базовой ставки. Влияние оказывают возрастной фактор, стаж езды, аварийные ситуации. Из-за этого изменение цен затрагивает многих водителей.

Тарифы и в "АльфаСтраховании", и в "Ингосстрахе" для московских автовладельцев увеличились с 3600 до 4118 рублей (на 14%). Также базовую ставку ОСАГО в Москве после майских праздников поднял "Росгосстрах".

Тарифы для жителей столицы увеличились на 11% – до 4118 рублей. Страховщики планируют компенсировать убытки в регионах за счет платежеспособных клиентов в столице.

Правительство РФ ранее поручило Минфину, Минэкономразвития и Минюсту совместно с Банком России рассмотреть до 1 июня возможность включения рисков по ОСАГО в полис каско.

Универсальный полис должен быть дешевле, чем цена ОСАГО вместе с каско, если покупать их по отдельности. Расширение тарифного коридора ОСАГО позволило компаниям рекордно снизить ставки по страхованию. По словам экспертов, в последний год компании уходили в натуральную форму возмещения убытков. Между тем выплаты по ОСАГО могут увеличить в четыре раза – с 500 тысяч рублей до двух миллионов. Соответствующий законопроект разработал кабмин.

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