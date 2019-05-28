Московская сцена

«Вдохновение» на ВДНХ анонсировал мировую премьеру "театра чуда" NoGravity — новый спектакль, посвященном гению Леонардо да Винчи, который пройдет 4 июля в Зеленом театре ВДНХ. Буду очень благодарна Вам за анонс, готовы дать билетов на редакцию.

В начале июля на ВДНХ стартует международный фестиваль искусств «Вдохновение» — увлекательный марафон театральных постановок со всего мира.

Этот год станет для «Вдохновения» — как и для ВДНХ — юбилейным: фестивалю исполняется пять лет, а Главной выставке страны — 80.

По словам кураторов «Вдохновения» Ингеборги Дапкунайте и Романа Должанского, гости мероприятия увидят уникальные представления — как европейских театров, так театральных коллективов из бывших республик. В программе заявлено более 20 спектаклей разных форматов и жанров, которые покажут на площадках ВДНХ: в обновленном Зеленом театре ВДНХ, в Доме Культуры, в павильоне ЭКСПО и на площади Промышленности. Кроме того, гости фестиваля смогут увидеть перформансы и инсталляции современных российских и зарубежных художников, например, посвященную дружбе народов инсталляцию знаменитого на весь мир французского архитектора Оливье Гросстета. Сюрпризом для гостей фестиваля также станет постановка «Земля Нод» (The Land of Nod) театральной компании FC Bergman (Нидерланды/Бельгия), билеты на которую уже поступили в продажу.

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