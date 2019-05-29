Московская жизнь
Жара в Москве продолжает создавать проблемы для коммунальных служб
Около 700 поливомоечных машин занимаются орошением московского воздуха..
Около 700 поливомоечных машин занимаются орошением московского воздуха. Регулярно, каждые два часа на московских дорогах работает специализированная техника. Создан регламент с указанием графика полива объектов на улицах. Частота и нормативные показатели определяются в комплексе для всех автомагистралей столицы. Cтруи воды при поливе направлены вверх и охлаждают кроме улиц еще и московский воздух, разогревшийся от асфальта.
Кроме того, в городе продолжают основную мойку дорог, которую проводят по ночам с 23:00 до 7:00. По прогнозам синоптиков, днем 29 мая воздух в столице местами прогреется до 30–31 градуса. Москвичам рекомендовали избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды.
Центр погоды "Фобос" отмечал, что среда может стать самым теплым днем весны в городе. Столбики термометров окажутся на 8–9 градусов выше нормы. Будет преимущественно солнечно и сухо.
И. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал, что летом в столичном регионе температура тоже будет около или выше нормы. По его словам, среднесуточные показатели для июня в Москве, по многолетним исследованиям, составляют 17 градусов, для июля – 19,2 градуса, для августа – 17 градусов.
Завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что после аномальной жары могут прийти торнадо и смерчи. Однако главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова же считает, что смена погоды к концу недели не будет настолько контрастной. Киктев добавил, что прогнозируются такие явления не за неделю, а только "ближе к делу".
В последних числах мая в Москве погода уже позволит купаться в водоемах. Пока прогревается только верхний слой воды, но погода стоит по-настоящему летняя. В то же время и. о. директора Гидрометцентра призвал дождаться официального открытия купального сезона..
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