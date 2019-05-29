Организаторы посвящают свой проект Международному дню защиты детей и Году театра в России. Комплекс мероприятий ориентирован именно на эти два события и будет представлен на книжном фестивале "Красная площадь".



Александр Кибовский cообщил, что участники и ответственные за проведение фестиваля уделили внимание не только детской литературе, но и задумали показать посетителям 15 спектаклей.

В этом году отмечается Год театра и спектакли посвящены произведениям писателей. Жители столицы ознакомятся с книгами из других регионов, малого тиража, а также авторскими книгами и теми, которые имеют некоммерческую тематику.



Фестиваль "Красная площадь" будет проходить в столице с 1 по 6 июня. Для гостей подготовили мероприятия, связанные с 250-летием Ивана Крылова, 220-летием Александра Пушкина, 210-летием Николая Гоголя и 100-летием Даниила Гранина.

Книжные ряды и шатры развернутся на Красной площади. Там же пройдет около 750 событий, среди них более 190 познавательных мероприятий для детей.

В прошлом году на фестивале были представлены около 50 российских регионов, среди которых Ставропольский и Камчатский край, Крым и Сахалинская область. Также проходили встречи с писателями и поэтами, открытые чтения. Издательства представили новые книги. Театры и музыкальные коллективы показали различные постановки и программы.

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