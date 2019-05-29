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Политика
Наказание за "пьяные" ДТП усиливают
К ДТП, совершенным в состоянии алкогольного опьянения стали относиться жестче.
Государственная дума во втором чтении приняла закон об ответственности за "пьяные" ДТП. В соответствии с этим законодательством. предусмотрено пятнадцать лет лишения свободы за ДТП по вине пьяных водителей.
Таким образом парламент одобрил предложение группы депутатов во главе с Андреем Исаевым от "Единой России". Госдума утвердила во втором чтении законопроект, потому что считает высокой степень общественной опасности таких преступлений.
Ранее в МВД предложили изымать автомобили у пьяных водителей. Сотрудники министерства также хотят усилить ответственность за отдельные правонарушения в области безопасности дорожного движения..
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