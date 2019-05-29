Ирина Волынец упомянула о том, что по статистике все больше отцов имеют детей в разных семьях. Глава Национального родительского комитета считает, что предложение Общественной палаты ввести "отцовский капитал" предполагает сохранение традиционной модели семьи.

Это огромная проблема: сложнее и материально, и психологически, когда дети в разных семьях. Если трое и более детей, то размер алиментов может дойти до 75% дохода отца. Когда все дети в одной семье, это и экономически, и психологически целесообразно. Это и есть стимулирование традиционной семьи", – объяснила Волынец.

Она отметила, что субсидия нацелена на стимулирование демографического роста. В России могут ввести дополнительные субсидии для многодетных семей. В стране может появиться так называемый "отцовский капитал".

Предполагается, что он будет выплачиваться при рождении третьего и последующего ребенка при условии, что все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в официальном браке. Однако в министерстве труда и соцзащиты заявили, что не знакомы с предложениями Общественной палаты о введении "отцовского капитала".

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