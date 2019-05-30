Московская сцена

23 мая в кинотеатре «Победа» при полном аншлаге состоялся премьерный показ документального фильма Светланы Астрецовой «Вертинский. Одинокий странник», приуроченного к 130-летию со дня рождения Вертинского и к году Театра в России.

Гости собирались задолго до назначенного времени. В фойе звучала музыка, роль тапера исполнял известный пианист и композитор Сергей Аксенов. Партнеры готовили стенды и угощения для гостей. Щелкали фотоаппараты, работали многочисленные телевизионные группы...

Это третий документальный проект молодого режиссера и продюсера Светланы Астрецовой. Предпремьерный показ фильма прошел в рамках 41-го ММКФ в Доме кино. Картине о Вертинском предшествовали фильм-путешествие «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева» (2017) и фильм-история об Академии русского балета имени Вагановой «Класс» (2018). Все они сняты при финансовой поддержке Министерства культуры РФ.

«Вертинский. Одинокий странник» – это одновременно и путешествие во времени, и история человека, жившего и творившего в нем, представленная через призму нашего времени, рассказанная нашими современниками в трех главах картины - «Певец декаданса», «Бродяга и артист», «Человек во фраке в Стране Советов». У каждого повествователя - поэта, эссеиста и радиоведущего Дмитрия Воденникова, музыканта Андрея Макаревича, писателя и историка Эдварда Радзинского - «свой» Вертинский, свое восприятие и трактовка реалий времени, в которое он жил и творил, но тем острее и ярче высвечивается в фильме судьба легендарного артиста, поэта, композитора. В картине много уникальной хроники, фотографий из музея Великой Отечественной войны, Литературного музея, личных архивов, а также архивов Парижа и Шанхая.

Актеры, режиссеры, киноведы, журналисты, посмотревшие фильм, дали высокую оценку этой работе Светланы Астрецовой. В числе почти трехсот гостей на мероприятии присутствовали и герой первой главы фильма, поэт, эссеист Дмитрий Воденников, кинокритик и киновед Давид Шнейдеров, выступивший в роли ведущего вечера, писатель и сатирик Михаил Мишин, народные артисты РФ Евгений Герчаков и Лев Прыгунов, заслуженная артистка России Евдокия Германова, телеведущий Михаил Жебрак, писатель Алексей Бархатов, бизнесмены Андрей Рост, Игорь Бэлза и многие другие.

Светлана Астрецова рассказала, что после московской премьеры фильм «Вертинский. Одинокий странник» покажут 28 мая в Санкт-Петербурге, в открытой киностудии «ЛенДок», а с 6 июня картина будет в прокате в кинотеатрах по всей России.

Официальные партнеры премьеры фильма «Вертинский. Одинокий странник»: Московский Детский театр Марионеток, кинозал «Победа», Студия Андрея Никулина, компании «Фудбэнд», «Пироги Штолле», «Стимул», «Ca d Abruzzo», «Полугар», «Путь», «Дао», студия «Март», «Grand Decor.Moscow», «Имиджвсе».

Информационные партнеры фильма «Вертинский. Одинокий странник»: Телеканалы «Music Box Gold» и 8 канал, Информационный интернет-портал о культуре в России и за рубежом «Ревизор ру», порталы «Москультура» и «Работники TV», Международный журнал ESTET, журнал «Окон в Москву» и культурно-политический журнал «Э Вести», газеты «Московская правда» «Москва Инфо» и «Русская Березка», ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО REALISTFILM.INFO

Текст Анна Ветрова

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