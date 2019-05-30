Московская сцена

На десятом фестивале будет представлено 25 концертных программ. В афише — шедевры европейской музыкальной классики, оригинальные программы этнической и средневековой музыки, джазовые обработки и произведения современных композиторов.

Открылся юбилейный фестиваль 25 мая в 17 ч. программой, в которой в исполнении Елены Приваловой-Эпштейн и ансамбля Rusquartet прозвучали Церковные сонаты для органа, двух скрипок и виолончели В.А. Моцарта, Квартет №11 Д. Шостаковича и Пассакалия до минор, а также Концерт для органа и струнных И.С. Баха.

Не менее интересные музыкальные события ждут поклонников органной музыки в июне. 1 июня в музее-усадьбе выступит барочная капелла «Золотой век» под руководством Александра Листратова. Участники капеллы дарят слушателям возможность услышать музыку европейского и русского барокко именно на тех инструментах, для которых она была написана. Наряду с признанными шедеврами И. С. Баха и Ж.-Л. Дюпора капелла представит изысканный репертуар, который нечасто звучит на московской сцене, например, кантаты Д. Букстехуде. Концерт украсят блестящие солисты – сопрано Любовь Шаромова, специализирующаяся на историческом исполнении старинной музыки, и органист Алексей Шевченко, один из интереснейших музыкантов своего поколения, владеющий игрой на клавишных инструментах разных эпох.

Органист и пианист, опытный педагог и композитор, тонкий музыкант, владеющий всеми стилями органной музыки – всё это Алексей Шмитов, насладиться исполнительским мастерством которого можно 5 июня на концерте «В печали и радости. Органный калейдоскоп». История органной музыки от эпохи Барокко до позднего романтизма предстанет перед слушателями: французские композиторы XVIII века, столпы зрелого Барокко И. С. Бах и А. Вивальди, солнечный классицизм В. А. Моцарта, немецкие органисты-романтики и мастера французского симфонического органа.

Необычные переложения заставляют нас по-новому услышать любимые сочинения. Нескучная классика – от И. С. Баха до Дж. Гершвина – ждет тех, кто придет 8 июня на концерт, в котором принимают участие Айдана Карашева (арфа), Юрий Таштамиров (саксофон) и Игорь Гольденберг (орган).

Лютня, мандолина, барочная гитара – эти инструменты на протяжении нескольких веков были чрезвычайно популярны как у профессиональных музыкантов, так и у любителей. Сегодня их возможности объединила современная гитара. Музыка XVII–XVIII вв. для струнных щипковых инструментов легла в основу программы концерта 12 июня. В Кусково прозвучат сочинения И. С. Баха, И. С. Вайса, А. Вивальди, а также пьесы испанского гитариста Г. Санса в обработке Х. Родриго. Программу удачно дополняют произведения композиторов-романтиков – Ф. Мендельсона и Ф. Шопена. Играют Дмитрий Мурин (гитара) и Маргарита Еськина (орган).

Вокальный ансамбль "Дом муз" под руководством Тимура Мусаева, а также органистка Мария Моисеева и исполнительница на виоле да гамба Ольга Жукова покажут 15 июня своеобразное соревнование традиций Южной и Северной Европы. В первом отделении прозвучит музыка крупнейших композиторов Италии, таких как К. Монтеверди, О. Векки, Дж. Фрескобальди. Второе отделение посвящено немецкой музыке – от композитора эпохи Ренессанса Л. Зенфля до представителя зрелого барокко Д. Букстехуде. Своеобразным мостиком между двумя странами станет концерт А. Вивальди в переложении для органа, которое сделал И. С. Бах.

Среди музыкантов популярна шутка о том, что все люди делятся на тех, кто любит кларнет, и тех, кто любит гобой. Концерт 19 июня – настоящий рай для любителей гобоя и отличный повод познакомиться с этим инструментом поближе! Лучшие композиторы эпохи Барокко вносили свой вклад в гобойный репертуар. Однако уже в то время этот инструмент обладал широкими возможностями, и гобоисты считали скрипичные и флейтовые сочинения не менее «своими». Так и сложилась

19 июня в программе «Корифеи эпохи барокко» Иван Паисов (гобой) и Александр Удальцов (орган) исполнят гобойные, флейтовые и скрипичные произведения И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, Г. Пёрселла и А. Вивальди. Также прозвучат органные сочинения И. С. Баха и его старшего современника Г. Бёма.

22 июня в Кусково выступит замечательный дуэт: одна из самых известных в России саксофонисток Вероника Кожухарова и японская органистка, давно полюбившаяся русской публике, Хироко Иноуэ. Концерт, который откроется музыкой великого И. С. Баха, продолжится произведениями самых ярких современных композиторов из разных уголков света. Это один из лучших мелодистов наших дней Джон Раттер (Великобритания), известный японский композитор Юзо Тояма, американец Элиотт Соколов и представитель Мексики Рамон Нобле. А завершит вечер музыка короля аргентинского танго – Астора Пьяццоллы.

Содружество молодых талантливых музыкантов Гайка Казазяна (скрипка), Дарьи Филиппенко (альт) и Елены Приваловой-Эпштейн (орган) привело к появлению концертной программы редкой красоты. Это и органные произведения Дитриха Букстехуде – того самого композитора, слушать которого за много километров ходил молодой И. С. Бах. Это и сам Бах - его творчество будет представлено 29 июня как органными шедеврами, так и оркестровой музыкой. Прозвучат также красивейшие мистификации XIX века: Чакона Т. Витали, переработанная в романтическом ключе Л. Шарлье, и Grave С. Душкина, выдавшего свое произведение за музыку композитора XVIII столетия Я. Й. Бенды. Венчает программу знаменитый концерт И. С. Баха до минор BWV 1060 в версии для скрипки, альта и органа.

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