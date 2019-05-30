Будем здоровы

Ученые из Тихоокеанского университета в Калифорнии выявили опасность энергетических напитков для сердца. Они провели эксперимент и установили, что употребление литра энергетика вызывает нарушение сердечного ритма. В исследовании участвовали 34 добровольца от 18 до 40 лет.

Одним из них предложили выпить около литра энергетика с кофеином. Другим дали выпить плацебо в качестве контроля. Перед экспериментом им сделали ЭКГ и измерили давление. Специалисты повторяли это каждые полчаса после употребления напитка в течение четырех часов.

В итоге оказалось, что у тех, кто выпил энергетик, был зафиксирован интервал QT, являющийся показателем деятельности сердца. Он был на 7,7 миллисекунды дольше, чем у остальных. Также у них отметили повышение давления. Ученые подытожили, что кофеин в дозе 400 миллиграммов не должен вызывать изменений в ЭКГ. Однако избыточное употребление энергетиков может привести к неправильной работе сердца и аритмии.

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