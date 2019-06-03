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Новости Москва Инфо
iTunes больше не нужен
Медиаплеер ушел в прошлое и ему на смену пришли музыкальные приложения..
Компания Apple может отказаться от медиаплеера iTunes. Его заменят на самостоятельные приложения для музыки, ТВ и подкастов вместе с выходом macOS 10.15.
Анонс на эту тему должен пройти на конференции разработчиков WWDC 2019.
Apple запустила iTunes в 2001 году. Стив Джобс тогда заявил, что плеер опережает любой другой музыкальный проигрыватель и его простой интерфейс "привлечет больше людей в период революции цифровой музыки"..
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