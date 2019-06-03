По случаю Дня России, государственного праздника c 1992 года, Роструд объявил о короткой рабочей неделе. День России будет выходным, а вторник 11 июня станет короче на час.

Производственный календарь на 2019 год утвержден для трудящихся осенью прошлого года. В нем отмечены также выходные дни на 2-4 ноября.



Особенно отмечается необходимость соблюдения правил поведения в праздничные дни. Ограничена продажа алкогольных напитков и питьевой жидкости в стеклянной таре. В День России запрет на использование стеклянной тары распространяется на места массовых гуляний. Имеются в виду магазины, кафе и ресторанах.

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