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Экономика

Российских граждан ожидает укороченная рабочая неделя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российских граждан ожидает укороченная рабочая неделя

M24.ru 03 июня 2019г., 10:27

Вторник 11 июня является предпраздничным укороченным днем.

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По случаю Дня России, государственного праздника c 1992 года, Роструд объявил о короткой рабочей неделе. День России будет выходным, а вторник 11 июня станет короче на час.

Производственный календарь на 2019 год утвержден для трудящихся осенью прошлого года. В нем отмечены также выходные дни на 2-4 ноября.

Особенно отмечается необходимость соблюдения правил поведения в праздничные дни. Ограничена продажа алкогольных напитков и питьевой жидкости в стеклянной таре. В День России запрет на использование стеклянной тары распространяется на места массовых гуляний. Имеются в виду магазины, кафе и ресторанах.

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