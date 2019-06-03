Автомагистраль

Центр столицы стал площадкой для запуска двух маршрутов в центральной части Москвы, состоящих из автобусного "т25" и троллейбусного № 42. Первый маршрут проходит от станции метро "Лубянка" до проспекта Буденного, второй связывает Рижский вокзал и Петровский парк.

Генеральный директор Мосгортранса Леонид Антонов заявил, что с сентября прошлого года экологически чистый транспорт работает на маршрутах восточной и северо-восточной части столицы. Сегодня они впервые стали курсировать в центре города и около стадиона "Динамо".

Маршрут "т25" полностью перешел на обслуживание транспортом нового поколения, заменившим дизельные автобусы. На улицах столицы работают около 100 электробусов. Экологически чистые автобусы курсируют на восьми маршрутах. До конца года число электрических автобусов в городе достигнет 300 единиц.

Столичный электробус стал лауреатом в специальной номинации ежегодной премии "Автомобиль года в России". Экологически чистые автобусы получили признание как лучшие в классе пассажирского транспорта.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.

С сентября прошлого года автобусы на электрической тяге работают на маршруте № 73 и ходят от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. С декабря такие автобусы следуют от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы (маршрут № 80), от Холмогорской улицы до станции метро "ВДНХ" (маршрут № 76) и от Ясного проезда до Осташковской улицы (маршрут № 649).

В январе этого года электробусы запустили на маршруте № 83: они ходят от Уссурийской улицы до станции метро "Преображенская площадь". А в марте они появились на маршруте № 36, который идет от ВДНХ до Бескудниковского переулка.



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