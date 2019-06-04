Будем здоровы

Специалисты из комиссии Мосгордумы считают, что приучая детей к сладкому нужно вырабатывать в них одновременно привычку к самоконтролю. Ольга Шарапова как член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья обращает внимание на то, что способность есть торты и мучное должна сопровождаться у ребенка умением себя ограничивать.

Главный врач городской клинической больницы имени Виноградова сформулировала свою мысль более четко. Она акцентирует внимание на том, что при отсутствии привычки ограничивать себя психологически у детей возникнут различные заболевания, например сахарный диабет и так далее.

Привязанность к каждому продукту формируется с детства. Если родители ребенка кормят разнообразными продуктами – это одна категория людей. Если дети питаются макаронами с сосисками с утра и до вечера, что они очень любят – это другая категория. Зависимость от продуктов формируется тогда, когда родители приучают своего ребенка к определенному типу питания.

Риску развития ожирения более подвержены дети, которых не кормили грудью, заявили ранее во Всемирной организации здравоохранения. Ученые изучили данные о здоровье детей в 21 стране Европы. Оказалось, что из 13,7 миллиона крайняя степень ожирения была у почти 400 тысяч. Лишний вес выявили у каждого пятого ребенка.

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