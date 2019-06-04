Вице-премьер Максим Акимов поставил в известность общественность о том, что в России разработано два варианта электронных паспортов. Рассматриваются два варианта электронного документа – пластиковая карточка с чипом и карточка без использования чипа. При этом, в случае решения в пользу второго варианта, там будет задействовано мобильное приложение.

Принятие решения запланировано на лето. Дольше ждать мы не можем, иначе у нас встанет вся инфраструктура. Мы не понимаем, с каким формфактором имеем дело, если не решим, каким будет дизайн электронного паспорта. Он отметил, что разработка пластиковых карт с чипом носит большие затраты, поэтому к этому делу стоит подойти с особым контролем. "Потому что есть и угрозы, и ситуации, при которых чип нужен, но насколько они критичны, это очень большой вопрос", – рассказал Акимов.

Он отметил, что целью данного проекта служит выход на "модель, при которой общение с государством будет в облаке". При этом он рассказал, что также выступает за введение электронных виз, поскольку нововведение должно положительно отразиться на развитии российского туризма.

Ранее директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко рассказал, что новая форма паспорта гражданина РФ, помимо персональных данных, как в обычном паспорте, будет содержать информацию об отпечатках пальцев владельца и его электронную подпись.

Предполагается, что россияне смогут получить электронные паспорта спустя 9-12 месяцев после принятия окончательного решения. Паспорт будет выдаваться сроком на 10 лет. При этом нельзя будет одновременно иметь и бумажный формат.

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