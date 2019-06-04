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Образование/Карьера

Парадоксально, но факт

Парадоксально, но факт

M24.ru 04 июня 2019г., 12:53

При увеличении количества отличников размер стипендии начали сокращать.

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Студентам Государственного аграрного университета Северного Зауралья урезали стипендии из-за увеличения числа учащихся с высокой успеваемостью. Раньше отличники получали до десяти тысяч рублей, а теперь – только пять. Хорошистам стипендии урезали примерно на тысячу рублей – теперь это две семьсот.

Пресс-секретарь вуза подтвердил информацию и объяснил: мол, успешно сдающих сессию стало больше на треть, а стипендиальный фонд уменьшился на три миллиона.

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