Образование/Карьера

Студентам Государственного аграрного университета Северного Зауралья урезали стипендии из-за увеличения числа учащихся с высокой успеваемостью. Раньше отличники получали до десяти тысяч рублей, а теперь – только пять. Хорошистам стипендии урезали примерно на тысячу рублей – теперь это две семьсот.

Пресс-секретарь вуза подтвердил информацию и объяснил: мол, успешно сдающих сессию стало больше на треть, а стипендиальный фонд уменьшился на три миллиона.

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