Московская сцена

Помните время, когда театры жили сезонами и уходили в долгие летние отпуска? Оно давно прошло – спасибо фестивалям, уличным спектаклям и новым площадкам с нетипичными графиками.

Театральный критик Антон Хитров рассказывает, чем заняться летом, если не хотите выпадать из театральной жизни.

Увидеть новый цирк, хореографию и Робера Лепажа на Чеховском фестивале

Самый большой международный театральный фестиваль в России проходит в 14-й раз. Программа стартовала в мае, впереди – еще два довольно насыщенных месяца. Ближайший из хедлайнеров – «Колокольчики и заклинания», парад визуальных аттракционов под авторством Виктории Тьере-Чаплин, дочери Чарли Чаплина. Когда-то именно она на пару с Жаном-Батистом Тьерре придумала «новый цирк», где на первом месте стоит эстетика, а не демонстрация разных умений.



Вообще Чеховский фестиваль – про зрелища, а не про истории, поэтому танца и цирка в программе всегда больше, чем драматического театра. В программе этого года – сразу несколько звезд из мира contemporary dance: тайванец Лин Хвай-Мин, самый знаменитый азиатский хореограф, со спектаклем «Формоза» (здесь танцовщики эффектно взаимодействуют с каллиграфией), американский классик Уильям Форсайт с камерным проектом «Тихий вечер танца» (одна работа с цветовыми акцентами чего стоит) и британец Акрам Хан с модернизированной версией «Жизели».

фото: Nicolas Descoteaux

Главное событие фестиваля – новая редакция «Семи притоков реки Ота», семичасовой эпопеи Робера Лепажа о последствиях Хиросимы. Звездный канадский режиссер Лепаж занимается вполне традиционным и в то же время стопроцентно современным театром: куча дорогой техники, море визуальных находок, но в основе всегда человеческая история. Все бы хорошо, только билет на спектакль стоит минимум 12 тысяч.



Застать шедевр Константина Богомолова

«Гаргантюа и Пантагрюэль». Фото: m24.ru/Михаил Сипко

19 июня Театр наций в последний раз сыграет «Гаргантюа и Пантагрюэля» – один из лучших спектаклей Константина Богомолова, да и вообще один из лучших в Москве. Самая нежная и самая печальная работа режиссера, в совершенстве воплощающая его главный принцип – показывать ровно столько, сколько необходимо, не больше и не меньше (это важно, поскольку театр почти всегда или слишком расточителен, или слишком скуп). Чтобы перенести на сцену фантастический сюжет Рабле, Богомолову не нужны спецэффекты: сказано – великан, значит, великан, и плевать, какого роста актер на самом деле.

«Гаргантюа» – редкий пример, когда театральный режиссер позволяет себе все что угодно – цитировать эстраду, врубать капустник, на ходу менять исполнителя главной роли – но в результате получается не хаос, а предельно внятная история. Виртуозные актерские работы Виктора Вержбицкого, Сергея Чонишвили, Сергея Епишева, да и вообще всей команды, и запредельно красивое пространство Ларисы Ломакиной.

19 июня в 19:00

Билеты: 1000 – 2000 рублей

Успеть пройти по Москве со Штефаном Кэги

Фото: Remote Moscow

А еще нынешнее лето – последний шанс увидеть Remote Moscow, революционный спектакль Штефана Кэги и Йорга Карренбауэра из немецко-швейцарской команды Rimini Protokoll. Этот проект совершенно не похож на театр в привычном смысле слова, но сделан настолько блестяще, что никому, кроме специалистов, нет дела, как это классифицировать.

Компьютерный голос типа Siri ведет группу из 50 человек из точки А (Миусское кладбище) в точку Б (ЦУМ) и дает им разные задания: одни можно выполнить, что называется, в уме, другие – по сути, приглашение к флешмобу. Remote не просто превращает город в тотальную инсталляцию, он наглядно показывает, как устроена жизнь мегаполиса и каковы в ней роли человека и машины. Rimini Protokoll сделала несколько десятков таких спектаклей по всему миру; московская версия появилась в 2015 году и подтолкнула вперед не только карьеру продюсера Федора Елютина, но и независимый театр вообще. В июне запланировано 20 показов, даты – здесь.

Билеты: 1000 – 2000 рублей

Антон Хитров

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