Мода/Шоппинг

Тенденция развития моды идет по нарастающей линии, от багета до сундука.

Ограничиться покупкой лишь одной сумки в этом сезоне сложно – дизайнеры предлагают много интересного. Собрали самые актуальные модели.

Поясные сумки

Возвращение в моду поясных сумок многие сначала восприняли настороженно. Еще бы, в 90-е бананка была непременным атрибутом «байеров» с Черкизовского рынка. Но после того как эти сумки украсили талии Кендалл Дженнер, Рианны и Беллы Хадид, стало ясно – надо брать. Во-первых, просто находка в поездках, когда важно иметь под рукой деньги и паспорт. Во-вторых, такие сумки можно носить прямо на классический жакет или пиджак – отличный вариант для офиса. В этом сезоне, кроме привычных бананок, на ремне предлагают носить кошельки, сундучки на цепочке и даже целые наборы, похожие на комплекты промышленных альпинистов. Элегантные поясные сумки ищите в коллекции Burberry, а более спортивные – у Givenchy и Chloé.

Сумка Fendi, €801

Сумка H&M,1 299 рублей

Гигантские шоперы

Настоящая находка для любителей «все свое носить с собой». Сумки размера XXL замечены на показах Proenza Schouler, Etro, Stella McCartney, Jil Sander. Из масс-маркета тренд на гигантоманию охотно подхватил Cos.



Сумка Uterque, 18 590 рублей

Сумка COS, £45

Микросумки

Мода не любит полумер, так что ответом на огромные шоперы стали миниатюрные сумки. Их можно вешать на шею как кисет: отличная альтернатива кулону. Интересно, что сначала этот причудливый аксессуар появился в мужской моде: в коллекции французского дизайнера и любимчика модных критиков Симона Порта Жакмю. Затем его оценили и девушки. Если вам понадобится еще что-то, кроме визитки и кредитной карточки, можно просто носить с собой вторую сумку – это тоже тренд.



Кошелек Micro Botie Chapeu, 47 000 рублей

Сумка Lynn Ban, €2 940

Сумка Zara, 3 999 рублей

Плетеные и вязаные

Наверняка такая была у вашей бабушки или мамы. Особенно актуальны модели в стилистике хендмейд, так что теоретически такую it bag можно сделать самому. Если плетение, вязание и прочие виды рукоделия не ваша стихия – отправляйтесь в магазин. Отличные макраме-вариации есть у Sonia Rykiel, Isabel Marant, Alberta Ferretti.



Сумка Nannacay, €124

Сумка H&M, 1 599 рублей

Соломенные

Есть вещи, которые возвращаются в моду каждое лето, но почему-то не надоедают. Например, морская полоска и большие соломенные сумки – словно прямиком из летнего отпуска. В этом сезоне с пляжа они перекочевали в повседневный городской гардероб. Шоперы из соломы стилисты предлагают сочетать даже с вечерними платьями. Особенного внимания заслуживают крупные сумки с пышной бахромой из соломы. Классический вариант – носить их с сарафанами и шифоновыми платьями в стиле бохо. Некоторые стилисты предлагают сочетать с модными этим летом велосипедками.



Сумка Gucci, €1 530

Сумка Loewe, €380

Сумка JACQUEMUS, €404

Сумки-платки

Фуросики – так в Японии называется небольшой квадратный платочек, который можно завязать множеством разных способов. В таком кульке очень удобно носить вещи: ведь в классическом кимоно нет карманов. Изобретение Страны восходящего солнца приглянулось сразу нескольким дизайнерам – так и появились сумки, напоминающие сложенные платки. Довольно удобная и необычная модель – особенно для лета в городе.

Сумка MM6 MAISON MARGIELA, 19 782 рублей

Сумка The Row, €934

Сумка Emily Levine, €140

Неоновые цвета

Цвета «вырви глаз» из 90-х вновь на пике популярности. Особенно в почете ядовитые оттенки зеленого и желтого. В них, конечно, не сольешься с серой московской толпой и в офисе не мимикрируешь, но почему бы и нет! В идеале в той же гамме к неоновой сумке можно подобрать массивные кроссовки – они, вопреки всем прогнозам, еще не сдали своих позиций.



Сумка Marc Jacobs, 28 445 рублей

Сумка Zara, 1 999 рублей

Сумка Wandler, €475

Сумки-мешки

Эта популярная форма возвращается в моду примерно каждые два-три года. Из плюсов – вместительность и гибкость, из неудобств – внутри обычно сложно что-то найти, но на то он и «мешок». Торбы появились в коллекциях почти у всех марок премиального сегмента и масс-маркета. Alexander Wang и Victoria Beckham пошли еще дальше: их модели напоминают то ли пыльники для дорогих сумок, то ли мешки, которые носят с собой в школу для сменки.



Сумка ALEXANDER WANG, 28 500 рублей



Сумка Zara, 4 999 рублей

Сумка Mango, 3 999 рублей

Под рептилию

Интересная тенденция: под давлением активистов модные дома один за другим отказываются от меха и кожи экзотических животных. Но это не значит, что сумки под крокодила и питона выходят из моды – даже наоборот. Их просто предлагают в новых расцветках – например, неоновых. Сочетать такие модели можно с денимом и куртками-косухами. Других вещей с анималистичным принтом лучше избегать, иначе образ окажется перегружен.



Сумка Zara, 2 599 рублей

Сумка Nanushka, €320

Сумка By Far, €630

Cумка Off-White, €475

Сумка Burberry, €2 290

Ремейки культовых моделей 90-х

Модные дома массово перевыпускают свои культовые модели. И вот fashionista по всему миру, как и их мамы когда-то, снова щеголяют с «багетами» Fendi, которые обожала Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе», и «седлами» от Dior. Еще среди фаворитов – маленькая прямоугольная модель на короткой ручке: такие появились у Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton. Сочетать их можно с брюками-дудочками и объемными жакетами.

Сумка Gucci, €1 190

Из массивных бусин

Сумки, будто сделанные из массажных ковриков индийских таксистов. Возможно, такая тоже была у вас в детстве. Историки моды считают, что это современная версия миниатюрных бисерных ридикюлей XIX века. В любом случае, вещь очень летняя. Отлично подходит к легким сарафанам, летящим платьям и босоножкам на танкетке.

Cумка Vanina, €364

Сумка Сult Gaia, €120

Сундучок

С камнями, стразами, бахромой, перьями – чем необычнее, тем лучше. Эти элегантные модели возникли в противовес мешкам. От образа тоже требуют строгих форм: не очень хорошо «дружат» с объемными платьями или брюками, а вот с юбками-карандашами или классическими жакетами сочетаются отлично.



Cумка Mango, 2 799 рублей

Cумка Uterque, 10 290 рублей

Две сумки сразу

На последнем прижизненном показе Карла Лагерфельда (весенняя коллекция Chanel 2019) модели вышли на подиум сразу с двумя сумками наперевес. Идею быстро подхватили герои стритстайл-хроник. Оказалось, что это очень удобно: в одной, поменьше, можно носить документы, в другой, пообъемнее – ноутбук и книжки. Некоторые марки (Chanel) предлагают сразу комплект. Но на деле сочетать сумки разных марок, цветов и фактур не возбраняется. Главное, чтобы было удобно.



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